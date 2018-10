: RT @sportface2016: #UsaGP, trionfa #Raikkonen. #Hamilton rimanda la festa per il mondiale - flamminiog : RT @sportface2016: #UsaGP, trionfa #Raikkonen. #Hamilton rimanda la festa per il mondiale - sportface2016 : #UsaGP, trionfa #Raikkonen. #Hamilton rimanda la festa per il mondiale - sr202438 : @fifaworldcup_fr Criscito appena tornato da Zenit Giovinco star USA soccer Piccini debutta Jorginho speak english… -

Festa rinviata per Lewis.Gioia immensa per Kimi.Il finlandese vince il Gp degli Usa (non saliva sul gradino più alto da 113 gare), mentre il britannico è terzo dietro Verstappen (grande rimonta dal 18° stallo di partenza) e giusto davanti a Vettel, che regola Bottas negli ultimi giri. Grande spunto di Kimi in avvio, mentre Vettel si tocca con Ricciardo e deve ricostruire la sua gara dal 13° posto.non è perfetto nella strategia e va sulle due soste,ma le soft non lavorano bene sulle Mercedes.(Di domenica 21 ottobre 2018)