Gp Usa | Hamilton in pole | Vettel penalizzato è quinto

Usa : pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° : Nelle qualifiche del GP degli USA Lewis Hamilton ha conquistato la nona pole della stagione, la quarta negli States e la terza consecutiva al COTA, con il rivale al Titolo Sebastian Vettel secondo a 0.061s che però partirà quinto per via della penalità rimediata nelle prime libere per non aver rallentato a sufficienza con le […] L'articolo USA: pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Gp Usa - pole Hamilton davanti a Ferrari : 0.06 Lewis Hamilton si mette nella condizione migliore per chiudere il Mondiale in Texas. Il britannico fa la pole ad Austin davanti alle Ferrari di Vettel (che perderà tre posizioni per la penalità) e Raikkonen. I tre sono racchiusi in 70 millesimi. Quarto crono per Bottas (a oltre tre decimi dal trio), poi Ricciardo e Ocon. Verstappen danneggia la sospensione in Q1. Accede comunque in Q2, ma deve fermarsi lì. Subito fuori le due Williams ...

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : qualifiche. Hamilton il favorito per la pole. Vettel dovrà scontare la penalità : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato. Nel corso delle libere però la ...

F1 - GP Usa 2018 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a quattro gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP degli Stati Uniti coi favori del pronostico. Il britannico, reduce da quattro successi consecutivi, è pronto per realizzare la sua cinquina su un tracciato che lo ha visto vittorioso in cinque occasioni. Ad Austin, infatti, il n.44 è sempre andato ...

Usa : FP2 a Hamilton - Ferrari 9° e 10° e penalità per Vettel : Seconde libere del GP degli USA dimezzate a causa della pioggia intensa che ha fatto restare nei box tutti i piloti per i primi 45 minuti. A 8 minuti dalla fine, Lewis Hamilton è uscito scalzando dalla prima posizione la Toro Rosso di Pierre Gasly. Sulle intermedie l’inglese ha chiuso con un vantaggio di 1.012s […] L'articolo USA: FP2 a Hamilton, Ferrari 9° e 10° e penalità per Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari prova ad avvicinarsi allo scatenato Lewis Hamilton : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sul COTA – Circuit Of The Americas, i piloti saranno impegnati nel secondo turno odierno confidando che le condizioni della pista texana vadano a migliorare. Nel primo turno della mattina, infatti, l’asfalto era ancora completamente inondato per colpa del nubifragio che si è abbattuto su Austin nel corso della ...

F1 - Gp degli Usa : Vettel ci prova - ma Hamilton è a un passo dal titolo : Meglio di loro solo il sette volte campione del mondo Michael Schumacher.