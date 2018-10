Gp Giappone | Marquez vince ed è campione del mondo

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Era la gara che mi aspettavo - questo è il nostro potenziale. Marquez il migliore quest’anno” : Valentino Rossi si è classificato quarto nel Gran Premio del Giappone 2018, arrivando ampiamente alle spalle di Marquez, Crutchlow e Rins. Il nativo di Tavullia partiva dalla nona piazza ed ha subito guadagnato diverse posizioni, ricucendo il gap con il gruppo di testa con una serie di giri veloci. Nella seconda parte di gara però è arrivato un brusco calo di rendimento che lo ha confinato in quinta-sesta posizione alle spalle delle Suzuki. ...

MotoGp - Marquez vince in Giappone e si prende il settimo titolo. Rossi quarto : Alla prima occasione utile Marc Marquez conquista il settimo titolo mondiale della sua carriera. Ormai una formalità che il 25enne spagnolo ha concretizzato sulla pista di Motegi vincendo davanti a Cal Crutchlow e Alex Rins, con Andrea Dovizioso caduto a poche curve dal traguardo. Marquez vince il terzo mondiale di fila: sono cinque totali in MotoGp, a cui si aggiungono quelli in classe 125 e Moto2. Il suo obiettivo, chiaro anche se mai ...

Moto : Marquez vince il Gp del Giappone ed è campione del mondo per il terzo anno di fila : Marc Marquez si è confermato campione del mondo della MotoGp per il terzo anno di fila grazie al trionfo nell Gran premio del Giappone, in cui il suo più diretto rivale, Andrea Dovizioso, è caduto al penultimo giro mentre era secondo. Alle spalle di Marquez si è piazzato il britannico Cal Cruchtlow (Honda), terzo Alex Rins (Suzuki), quarto Valentino Rossi ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo stati veloci ma bisogna ancora migliorare per battere Marc Marquez” : Il Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha conquistato lo scettro della top class, centrando il settimo titolo iridato in carriera e scrivendo un’altra pagina di storia. Andrea Dovizioso ci ha provato. In sella alla Ducati, il forlivese ha tentato di mettere in difficoltà l’iberico in tutti i modi ma la corsa di Motegi (Giappone) ha avuto un epilogo poco fortunato per lui: scivolata al penultimo giro e sogni di ...

Marc Marquez - GP Giappone 2018 : “Volevo vincere il Mondiale - ce l’ho fatta. Mi spiace per Dovizioso - meritava il podio” : Marc Marquez si laurea Campione del Mondo per la settima volta in carriera, di cui cinque nella classe regina, grazie alla vittoria ottenuta nel GP del Giappone, sedicesima tappa del MotoMondiale 2018. L’iberico ha ingaggiato un bel duello con Andrea Dovizioso (Ducati) sino al penultimo giro, in cui il forlivese è scivolato alla curva 10 regalando di fatto il successo ed il titolo iridato al fenomeno di Cervera. Marquez, dopo aver ...

MotoGP - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...