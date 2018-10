Governo giallo verde | tregua armata sulla pace fiscale

Bonomi svela il bluff del Governo gialloverde : 'Cerca il dividendo elettorale non la crescita' : ... Londra rischia di avviarsi nella prossima primavera a una hard Brexit che farà male tanto all'economia britannica, quanto a quella europea, sia pure in minor misura. Macron ha sin qui deluso l'...

Bonomi svela il bluff del Governo gialloverde : “Cerca il dividendo elettorale non la crescita” : [Pubblichiamo il testo integrale della relazione del presidente Carlo Bonomi all'Assemblea generale di Assolombarda] Care Colleghe e Cari Colleghi, Autorità, rappresentanti del Sindacato, del mondo dell’Università, della Scuola e della Società civile, a tutti voi il mio più caloroso ringraziame

Salvini : 'Il Governo giallo-verde non è ricattabile da Bruxelles' : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Sono più propenso a pensare che i lobbisti di Bruxelles non possano sopportare la nostra presenza nel governo. Questa reazione non mi sorprende: dopo molti anni di ...

Salvini : Governo giallo-verde non è ricattabile - non è burattino : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Sono più propenso a pensare che i lobbisti di Bruxelles non possano sopportare la nostra presenza nel Governo. Questa reazione non mi sorprende: dopo molti anni di ...

Manovra - le spine che il Governo giallo-verde rinvia alle Camere : Roma, 16 ott., askanews, - I tagli alla spesa pubblica, la flat tax, il reddito di cittadinanza. Rischiano di essere diversi i nodi che il governo giallo-verde potrebbe aver deciso di non affrontare ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del Governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

Così il Governo gialloverde condanna il Sud all'assistenzialismo : Io non ci voglio credere che il sogno dei giovani del Sud sia ancora quello di diventare lsu, acronimo di lavoratore socialmente utili, sigla odiosissima di una certa politica che ha ricattato decine di migliaia di disoccupati. Ho iniziato a fare politica e funzionava Così. Una scellerata classe pol

Wall Street - i mercati asiatici e il Governo gialloverde piegano Piazza Affari : Milano. La brutta caduta di Wall Street di ieri e lo scivolone delle Borse asiatiche che hanno chiuso stamattina presto (ora italiana) con pesanti perdite, hanno spinto le Borse europee in forte ribasso in apertura con Piazza Affari che nelle prime due ore di negoziazioni perde oltre l'1 per cento i

Il Governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Il Governo gialloverde sbaglia approccio con l'Europa. Parola di Varoufakis : Varoufakis a “Bloomberg”, l’operato del governo italiano porta l’Ue più vicina alla disgregazione New York, 10 ott 08:29 - (Agenzia Nova) - L’ex ministro delle Finanze della Grecia, Yanis Varoufakis, commenta il braccio di ferro in atto tra Roma e Bruxelles in merito alle politiche di bilancio in un

Gli studenti universitari e delle scuole superiori bocciano la "nota aggiuntiva" del Governo giallo-verde : 'La manovra del Governo non risponde alla grave carenza di finanziamenti dell'Istruzione e della Ricerca. Tra le priorità dell'esecutivo mancano ingenti investimenti nella conoscenza, indispensabili a ...

I guai delle banche al tempo del Governo giallo-verde : Un taglio che ha le banche come vittime ma che potrebbe ripercuotersi, come al solito, su imprese e debitori. A copertura del costoso piano di riforme che accompagnerà il Documento di economia e finanza, il Governo gialloverde sta pensando di intervenire sulla deducibilità degli interessi passivi per le banche, riducendola dal 100% a una quota tra l'80 e l'86%. Il mondo del credito ha subito protestato: "L'aumento delle tasse per ...

Quattro passi tra gli studenti arrabbiati con il Governo gialloverde : Penso in particolare al reddito di cittadinanza, che non favorirà sicuramente l'ingresso nel mondo del lavoro, anzi lo disincentiverà, trattasi infatti di una manovra assistenziale che supera di gran ...

Così il Governo gialloverde vuole pagare il commissario per Genova con doppio stipendio : Il nome del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi ufficialmente ancora non c'è. Forse arriverà entro oggi. “Spero di sì” risponde Matteo Salvini a chi glielo chiede. “La nomina – spiega il vicepremier – è in mano al presidente del Consiglio. Stanno facendo tutte le verifiche di compatib