Google Pixel 3 | problemi con lo sblocco vocale e le foto

I Google Pixel 3 sembrano avere anche problemi con la RAM e le app aperte : sembrano esserci nuovi problemi per Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3, questa volta riguardanti la gestione della RAM e, nello specifico, delle applicazioni aperte nel menù recenti.

Google Pixel 3 nasconde ancora delle sorprese : riproduzione video a 1440p 60 fps HDR - tema scuro automatico e bordi arrotondati grazie ad un software : Google Pixel 3 continua ancora a far parlare di sé grazie ad alcune chicche software che continuano ad essere scoperte dai vari consumatori.

Google Pixel 3 : factory image e kernel disponibili : A circa dieci giorni dalla commercializzazione in Italia di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, arrivano importanti novità, soprattutto per quanto il modding dei due dispositivi. Big G ha infatti rilasciato ufficialmente il source leggi di più...

Google Pixel 3 e 3 XL perdono lo sblocco con Voice Match e talvolta non salvano le foto : Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL cominciano a mostrare i primi problemi. Da una parte viene a mancare la possibilità di sbloccare il telefono tramite Voice Match dicendo "Ok Google", che proprio un problema non è; dall'altra torna a galla un bug relativo al salvataggio delle foto catturate, che talvolta vengono perse come segnalano vari utenti.

Il sistema di sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 : Sono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL i primi smartphone a poter vantare il supporto alla funzionalità di sicurezza Android Protected Confirmation

Il vetro posteriore di Google Pixel 3 XL è così delicato come si dice? A rispondere è JerryRigEverything (video) : Quest'anno è decisamente più atteso di quanto non lo fosse per il predecessore, il test di durabilità di JerryRigEverything

Google Pixel 3 : con la funzione Top Shot foto piu "leggere" ma di buona qualità : Sono stati presentati soltanto da pochi giorni, ma i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL viaggiano già sulla cresta dell'onda per quanto riguarda i feedback di chi li ha provati riguardo il suo leggi di più...

iPhone XS Max vs Huawei Mate 20 Pro vs Google Pixel 3 XL : Nel giro di poco più di un mese abbiamo assistito alla presentazione degli ultimi iPhone di casa Apple, dei famigerati Pixel di Google e, ultimi ma non per importanza, dell'intera gamma della serie Mate di leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

L'integrazione di Messaggi Android con i Chromebook sbarca su Google Pixelbook : Una delle funzionalità più apprezzate dell'app Messaggi Android, ossia il suo client web, è finalmente disponibile anche per Google Pixelbook

La funzione Top Shot di Google Pixel 3 salva le foto a risoluzione ridotta : Tra le feature studiate dal colosso di Mountain View per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL vi è quella chiamata Top Shot, soluzione che consente di correggere una foto dopo che è stata scattata

Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 hanno problemi al comparto audio : Nei Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 sono spuntati due problemi relativo al comparto audio, uno per l'audio catturato e l'altro agli altoparlanti stereo.

Google rende disponibili le factory image e i file OTA di Pixel 3 e Pixel 3 XL : Doveva arrivare il momento in cui Google avrebbe pubblicato le factory image ed i file OTA dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, e difatti è arrivato

Google Pixel 3 fatto a pezzi da iFixit : display di LG e riparabilità insufficiente : Dopo il Pixel 3 XL è ora il turno di Google Pixel 3. Messo a nudo dai ragazzi di iFixit il nuovo smartphone di Big G viene valutato abbastanza negativamente in quanto a livello di riparabilità e, sorpesa, viene scoperto che il display montato non è un Samsung come sul suo fratello maggiore, bensì un'unità di LG.