agi

: RT @Agenzia_Italia: Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane - smsaramazzotta : RT @Agenzia_Italia: Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane - Er_Bipolare : RT @Agenzia_Italia: Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane - Agenzia_Italia : Google Maps corre in aiuto dei tassisti su moto nelle città africane -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Sfrecciano a tutte le ore del giorno e della notte. Sbucano da stradine sterrate e si infilano in passaggi stretti, attraversano incroci contro-mano, tagliano la strada, sono i-taxi. Si tratta di quei mezzi di trasporto pubblico che in tanti paesi africani riescono per pochi spiccioli a portare clienti nei più remoti angoli delle capitali affogate dal boom dell’urbanizzazione o nei villaggi dell’interno. Da lunedì scorso gli infaticabili e audaciafricani possono avvalersi di una nuova modalità di navigazione lanciata da Google Maps che li assisterà curva dopo curva, scorciatoia dopo scorciatoia. L'azienda di Mountain View ha lanciato la funzionalità della modalitàsu Google Maps lunedì 15 ottobre in Kenya, una prima in Africa. La nuova modalità di routing offre navigazione ...