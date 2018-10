Gol e autogol nella stessa partita | il club delle ' strane' doppiette

Diretta/ Siracusa Rende (risultato finale 1-2) : calabresi corsari - decidono un autoGol e Vitteriti! : Diretta Siracusa Rende, risultato finale 1-2: la squadra calabrese si impone nella settima giornata del girone C di Serie C, decidono la sfortunata autorete di Daffara e il gol di Vitteriti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Diretta/ Siracusa Rende (risultato live 1-1) streaming video e tv : autoGol di Daffara - risponde Ott Vale! : Diretta Siracusa Rende streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie C, girone C (oggi 18 ottobre)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:11:00 GMT)

DIRETTA/ Vibonese-Cavese (risultato live 1-0) streaming video e tv : autoGol di Vono - ipponici avanti : DIRETTA Vibonese Cavese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone C (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Il decreto Genova mostra i suoi limiti. Anche escludere Autostrade potrebbe rivelarsi un autoGol : I pesanti disagi provocati ai genovesi dalla viabilità spezzata dal ponte crollato sono lontani dall’essere risolti. Per non parlare di quelli sopportati dagli sfollati ancora privi di prospettive future. Genova e il decreto per la ricostruzione del ponte sono diventati un vero e proprio banco di prova del governo. Porto e logistica, mobilità delle persone, attività commerciali ed aziendali stanno tutte sopportando conseguenze negative che ...

Francia-Islanda : 2-2. Gol di Bjarnason e Arnason. Nel finale autoGol Eyjólfsson e rigore di Mbappé : Quindi di prestigio contro i campioni del Mondo in campo senza grandi stimoli. La squadra di Deschamps, schierata comunque con Griezmann e Giroud in attacco, Thauvin e Dembélé sulle fasce, Nzonzi al ...

SPREAD/ Gli autoGol del Governo che aiutano gli speculatori : Le dichiarazioni di alcuni membri del Governo e le scelte dello stesso esecutivo su temi, come le infrastrutture, non fanno che aiutare il rialzo dello SPREAD. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:03:00 GMT)MANOVRA/ Reddito di cittadinanza e pensioni, le modifiche per convincere l'Ue, di C. PelandaFINANZA & MERCATI/ Speculazione, l'affare dell'anno sotto il cielo a 5 Stelle, di U. Bertone

Di Maio : stop a 'privilegi' banche. Ma l'Abi avverte : fate autoGol : Roma, 4 ott., askanews, - Botta e risposta sulla manovra tra le banche e il governo. l'Abi, l'associazione dgli istituti tricolore, ha protestato all'indomani dell'annuncio di un taglio sulla ...

Di Maio : stop a "privilegi" banche. Ma l'Abi avverte : fate autoGol : Promessa mantenuta!".Intanto, sul tema più generale di quello che sarà l'impatto delle misure di Bilancio sull'economia, l'esecutivo è sotto i riflettori anche da parte delle imprese. "Sulla crescita ...

L’alleanza con Macron : un autoGol per il Pd : "Dentro il PD e il centrosinistra siamo tutti d'accordo nel creare un'alleanza che vada da Tsipras a Macron, che tenga insieme liberali, verdi e socialisti. Dall'altra parte, troviamo i neofascisti di Le Pen, la destra irresponsabile di Matteo Salvini, la deriva estremista di Orban: di fronte a questi bisogna essere tutti uniti", queste le parole di Matteo Renzi sul tema prossime elezioni Europee a margine della manifestazione in piazza del ...

Malattia di Crohn - il video dei The Pills è un clamoroso autoGol : di Lelio Bizzarri* Per quei pochi che non la conoscessero la Malattia di Crohn è una patologia a carattere autoimmune che comporta un’infiammazione cronica dell’intestino che presenta sintomi quali diarrea persistente, dolore e crampi addominali, sanguinamenti, febbre e dolori articolari. Essa implica, quindi, uno stato di malessere fisico intenso e prolungato che alla lunga inficia il benessere psicologico e può mettere a rischio l’inclusione ...

Empoli-Milan 1-1 : Caputo su rigore risponde all'autoGol di Capezzi : Resta tristemente nella colonna di destra della classifica, il Milan. E anche se il recupero col Genoa potrebbe proiettarlo dall'altra parte, l'1-1 di Empoli è un bottino davvero magro e triste. Un ...

Empoli-Milan - Gol di Biglia o autoGol di Capezzi? Ecco la decisione : Empoli-Milan, gol di Biglia o autogol di Capezzi? Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, una partita che sta regalando emozioni. Rossoneri in vantaggio dopo pochi minuti, il gol degli ospiti ha comunque generato qualche dubbio, soprattutto in ottica fantacalcio, vista la leggera deviazione di Capezzi. Negli ultimi minuti è arrivata la decisione: si tratta di autogol. SCARICA GRATIS L’APP ...

Gli AutoGol - 10 anni da veri bomber : il mondo del calcio celebra "gli eredi della Gialappa's" : Ma è ai social che devono la loro popolarità: la riuscita comica dei loro sketch, basati sulle parodie di personaggi noti del mondo del pallone come Antonio Conte, Max Allegri, Sandro Piccinini, ...

Inter - Skriniar fa autoGol : ci pensa la sua Barbora a consolarlo : Milan Skriniar sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del mondo per varie ragioni: la sua solidità difensiva, la sua grande capacità di leggere in anticipo le mosse degli attaccanti ...