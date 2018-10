“Gli Usa mi hanno dato tanto | ma non la felicità E nell’era della mobilità globale la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Ho appena rinnovato l’ennesimo visto di lavoro per gli Stati Uniti. Il terzo dal 2006. In tutti questi anni ho vissuto in California, a Los Angeles. Famosa per il sole, le palme, il mare, i surfisti, le stelle di Hollywood. Insomma tutti gli stereotipi del sogno americano che abbiamo sempre visto in televisione e desiderato. Dagli americani ho imparato molto. Una lingua nuova, una puntualità ossessiva, un altro approccio al lavoro, una diversa considerazionelegge e del denaro. E mi sono sempre sentito molto fortunato: i miei genitori, spostandosi inizialmente lì per lavoro, mi...