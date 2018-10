huffingtonpost

: HuffPost: Gli 'sbandati' (tantissimi) della Leopolda - MPenikas : HuffPost: Gli 'sbandati' (tantissimi) della Leopolda - LorenzoNaso : Gli 'sbandati' (tantissimi) della Leopolda - angela__mauro : Gli 'sbandati' (tantissimi) della #Leopolda -

(Di domenica 21 ottobre 2018) C'è la standing ovation per il sindaco di Riace Mimmo Lucano, quando dal palco lo cita Lanfranco Fanti, segretario del Pd Belgio: "L'Europa lo considera un modello, noi lo arrestiamo come i fascisti fecero per Spinelli e Pertini!". E si infiamma la plateaquando Umberto Minopoli, ex di Leonardo Finmeccanica, presidente dell'Associazione Italia nucleare, denuncia "il comportamento di una partesinistra ideologica che ha impedito la modernizzazione". E quando dice che "qui c'è un movimento politico, la leadershipsinistra sarà anche plurale, ma il compagno Renzi non si può ritirare!".E che dire di quando parla Teresa Bellanova? Qui nessuno si tiene più. Più lei sfoggia l'orgoglio renziano, "non dobbiamo scusarci di niente!", più la acclamano: "Teresa, Teresa!". Sembra lei, questa energica e attivissima 60enne che ...