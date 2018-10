Giuliano de’ Medici ne I Medici 2 | chi è? | Storia & Scheda

ilnotiziangolo

: stessa identica cosa per bradley james perché lo guardo e non vedo giuliano de medici ma vedo arthur pendragon e pe… - xshewalksaway : stessa identica cosa per bradley james perché lo guardo e non vedo giuliano de medici ma vedo arthur pendragon e pe… - giadar582 : RT @imediciofficial: Si ritorna in grande stile con un nuovo fiammante promo della seconda stagione de #IMedici #LorenzoIlMagnifico!!! ??????… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)de’è il minore dei fratelli de Il Magnifico ed il suo ruolo ne I2 verrà affidato a Bradley James. Il politico studierà con meno profitto a scuola in confronto al fratello, ma condividerà la Signoria di Firenze. Un posto che gli verrà riservato quandode’avrà appena 15 anni. La sua presenza ne I2 sarà strettamente collegata alla Congiura dei Pazzi.de’ne I2:del personaggiode’è figlio di Piero il Gottoso e nasce nel 1453. Dimostrerà fin dai primi anni una forte passione per l’arte e per la cultura in generale, ma Lorenzo lo vorrà al suo fianco per succedere al genitore. I caratteri dei due fratelli li spingeranno spesso verso attriti accesi, ma condivideranno comunque un forte affetto. A 15 anni gli viene affidato inoltre il ruolo di rappresentante della ...