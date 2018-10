Giorgetti | ' Spread rischio per le banche Deficit al 2 | 4%? Si può non usarlo tutto'

Giancarlo Giorgetti : 'Spread - perché le banche sono a rischio'. E sul governo : 'Chi dovrebbe tacere' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Paolo Savona , fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Spread - Giorgetti e Buffagni in una 'coalizione di pragmatici' dentro il governo : cosa vogliono fare : Prima è salito ai massimi da cinque anni a questa parte, poi, in chiusura di mercati, lo Spread è crollato di 40 punti in poche ore . Un andamento che si spiegherebbe, secondo quanto rivela Il ...

Spread sopra i 290 - in attesa di Fitch. Giorgetti : 'Sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese' : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...

