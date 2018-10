Ginnastica | Mondiali 2018 | Simone Biles | il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare

Ginnastica - Mondiali 2018 : le ambizioni dell’Italia - tutti gli obiettivi. Si punta sul libero di Mori - Lodadio speranza agli anelli : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica senza particolari ambizioni, l’obiettivo più alla portata è quello di ben figurare ma non aspettiamoci una competizione al di sopra delle righe. La stagione caratterizzata dai troppi infortuni (errori nella preparazione?) ha ridotto all’osso la compagine femminile che sbarcherà a Doha (Qatar), dove si gareggerà dal 25 ottobre al 3 novembre, con almeno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia tra infortuni - rientri e conferme. Lara Mori guida le azzurre - Rizzelli ci riprova : l’analisi delle convocazioni : L’Italia ha le ginnaste letteralmente contate, la stagione è stata condizionata dagli infortuni che hanno davvero ridotto all’osso il contingente tra cui scegliere le azzurre per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Enrico Casella ha dovuto fare i conti con gli stop forzati tra le altre di Sofia Busato, Martina Maggio, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari ma anche con l’assenza di Elisa Meneghini e di altre veterane: le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia per Doha. Lara Mori e Martina Rizzelli guidano le azzurre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Il nostro sestetto si presenterà in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante dell’anno, in coda a una stagione caratterizzata purtroppo da troppi infortuni. In questa rassegna iridata si assegneranno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : si assegnano i primi pass per le Olimpiadi 2020! Come funziona la qualificazione per i Giochi : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Polvere di Magnesio ha già messo nel mirino la capitale giapponese. I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, saranno infatti il primo evento di qualificazione ai Giochi: per la prima volta nella storia, la rassegna iridata “di mezzo” sarà ...

Ginnastica - i Mondiali 2018 non saranno in diretta tv! Come seguirli in streaming e con i LIVE su OA Sport : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica non saranno trasmessi in diretta tv. La rassegna iridata della Polvere di Magnesio, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, non avrà alcuna copertura televisiva né in chiaro né a pagamento: l’evento non sembra essere interessante per i vari network che non hanno avanzato delle proposte a Losanna e dunque non potremo gustarci le gare sul piccolo schermo. Una triste notizia per tutti ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - le azzurre convocate per l’ultimo collegiale. Si cerca il quintetto titolare : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si ritroverà al PalAlgeco di Brescia dal 16 al 19 ottobre, al termine l’immediata partenza per il Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante della stagione. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : spettacolo a Doha : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - chi saranno le titolari? Lara Mori guida le azzurre - lotta per 5 posti : L’Italia si sta definendo quando mancano appena undici giorni ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’amichevole di ieri, conclusa al secondo posto alle spalle della Germania ma davanti alla Francia senza big e alla Svizzera priva di Giulia Steingruber, ha dato delle importanti indicazioni al DT Enrico Casella che deve scegliere la composizione della squadra per la ...

Ginnastica - Italia seconda in amichevole verso i Mondiali. Che botto di Lara Mori : 13.8 al corpo libero! Rientra Rizzelli : L’Italia ha battuto un colpo a dodici giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale ha concluso al secondo posto (156.550) il quadrangolare amichevole che si è disputato a Russelheim dove si è imposta la Germania padrona di casa (160.200), terzo posto per la Svizzera (155.000) priva dell’infortunata Giulia Steingruber e quarta ...

Ginnastica - oggi l’Italia vola verso i Mondiali : amichevole in Germania. Mori capitana - torna Rizzelli - lotta per i body azzurri : Mancano 12 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e oggi l’Italia scenderà in pedana per l’ultimo test in preparazione alla rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre). La nostra Nazionale disputerà un’amichevole contro Germania, Francia e Svizzera a Russelheim: in terra teutonica rivedremo all’opera le azzurre che non gareggiano da due mesi (Europei di Glasgow ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso i Mondiali - le convocate per l’amichevole in Germania. Ci sono Mori e Rizzelli - out Meneghini : L’Italia si sta preparando ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale disputerà un quadrangolare di preparazione previsto a Russelheim (Germania) contro le padrone di casa, Francia, Svizzera. Enrico Casella ha diramato le convocazioni per la gara di sabato 13 ottobre: Martina Basile Caterina Cereghetti Irena Lanza Lara Mori Sara Ricciardi Martina ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il collegiale : L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in ...