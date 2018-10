Ghali | prima tappa del tour | «La mia musica unisce»

vanityfair

(Di domenica 21 ottobre 2018)ininininininininininininininininininUna storia, come una favola, che ha inizio in Tunisia e che prosegue a Milano. Un bambino che nasce venticinque anni fa e che, da piccolo, gioca con le ombre sul muro, con quel simbolo della mano con le dita unite che lo accompagna ancora oggi: Jimmy, il suo amico immaginario. Un papà in prigione, una mamma presente e importante. Inizia così, con un video che racconta la vita die che si stoppa sul primo piano di quel bambino dagli occhi scuri, il primo concerto in un palazzetto, dopo la data zero di Mantova di due giorni fa. Il primo di undi 11 tappe che continua fino al 13 novembre: «Sto realizzando il mio sogno». LEGGI ANCHEFenomeno: ...