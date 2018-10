GF Vip | proposta di nozze nella notte

dilei

(Di domenica 21 ottobre 2018) Un gridosi è alzato, fuori dagli studi di Cinecittà. “Jane, ti amo, sposami!“, è arrivato nitidocasa più spiata della televisione. Chi se lo sarebbe mai aspettato che un gioco nato per salutare gli abitanti della Casa del Grande Fratello, sarebbe terminato con unadi matrimonio? Enrico Silvestrin e Maurizio Battista, ex inquilini freschi di eliminazione e di abbandono volontario, muniti di altoparlante, avevano deciso di recarsi avanti al loft creato per questa edizione, per salutare gli ignari gieffini. A dichiarazioni bizzarre seppur romantiche, eravamo già abituati, infatti lo scorso anno, fu la volta di Daniele Bossari che, grazie alla complicità degli autori, chiese la mano alla sua storica fidanzata da ben 17 anni, Filippa Lagerback. Ma quella di Gianmarco Amicarelli ha davvero sorpreso tutti. Gli inquilini stavano trascorrendo una normale ...