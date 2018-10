Gf Vip | nella Casa entrano tre nuovi concorrenti

GF Vip : proposta di nozze nella notte : Un grido nella notte si è alzato, fuori dagli studi di Cinecittà. “Jane, ti amo, sposami!“, è arrivato nitido nella casa più spiata della televisione. Chi se lo sarebbe mai aspettato che un gioco nato per salutare gli abitanti della Casa del Grande Fratello, sarebbe terminato con una proposta di matrimonio? Enrico Silvestrin e Maurizio Battista, ex inquilini freschi di eliminazione e di abbandono volontario, muniti di altoparlante, ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : tre concorrenti entreranno nella quinta puntata : Il Grande Fratello Vip ha bisogno di uno scossone che gli permetta di recuperare gli ascolti persi in questa terza edizione. Il cast continua a non convincere, a causa dell'assenza di dinamiche interessanti e neppure l'entrata di Cristiano Malgioglio ha risollevato le sorti di un Reality Show che appare in forte crisi. Per questo la produzione starebbe pensando a grandi novita', che riportino quei colpi di scena che il pubblico attende ma che ...