blogo

: Gf Vip 3, l'ex cognato e il secondo marito di Daniela del Secco d'Aragona a Domenica Live: 'Non è una Marchesa!' (v… - IncontriClub : Gf Vip 3, l'ex cognato e il secondo marito di Daniela del Secco d'Aragona a Domenica Live: 'Non è una Marchesa!' (v… - gossipblogit : Gf Vip 3, l'ex cognato e il secondo marito di Daniela del Secco d'Aragona a Domenica Live… - VicolodelleNews : #gfvip Francesco Monte non dimentica le parole di Fariba Tehrani e chiede un chiarimento a Giulia Salemi: cosa c’è… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il giallo del titolo nobiliare perdeld'continua a tenere banco nel salotto diLive. Le telecamere della trasmissione condotta da Barbara d'Urso si sono recate a Catanzaro, città in cui la Marchesa ha vissuto con il suo primocon la quale si è sposata nel 1982 e dove si sarebbero svolta le sedute da estetista come ha rivelato la contessa Patrizia de Blanck, con la quale ha avuto un duro scontro nella puntata in prima serata del Grande Fratello VIP.A parlare è il fratello del suo primo: Ho conosciutonel 1977 a Tarquinia dove mio fratello Saverio faceva il direttore presso un residence. E' una tipa spiritosa, ballava e spesso metteva dei vestiti provocanti. E' una donna che si faceva notare, lei voleva entrare in televisione.non è di gente nobile, mio fratello neanche. Dopo di lui si sarà sposato qualche Marchese, non ...