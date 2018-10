Genova | ' Così è crollato il Morandi' Decisiva la rottura dello strallo Le

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Prof scrive all'alunna morta nel crollo di Genova : "A cosa serve allenare le vostre menti se poi il destino sa essere così vigliacco" : Roberto D'Ingiullo è un insegnate di scuola media a Brignone di Pinerolo. Un maestro molto amato dai suoi alunni, e tra questi c'era anche Camilla Bellasio, una delle vittime più giovani del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Professore, con un commovente post Facebook, ha ricordato la sua alunna morta in quel terribile giorno."Ero venuto - scrive D'Ingiullo - a salutarvi a giugno. Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le ...

Morandi - così cambia il decreto Genova : Il ministero dei Trasporti prova ad allargare i contributi destinati al porto e alle imprese, la Ragioneria dello Stato fissa alcuni “paletti”

Così il governo gialloverde vuole pagare il commissario per Genova con doppio stipendio : Il nome del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi ufficialmente ancora non c'è. Forse arriverà entro oggi. “Spero di sì” risponde Matteo Salvini a chi glielo chiede. “La nomina – spiega il vicepremier – è in mano al presidente del Consiglio. Stanno facendo tutte le verifiche di compatib

'Otto mesi pochi per ricostruire il ponte di Genova' - così Andrea Gemme - : Roma, 29 set., askanews, - 'Bisogna vedere esattamente il progetto, dobbiamo cercare di capire come sarà l'evoluzione e io non ho in questo momento dei tempi. Otto mesi mi sembrano francamente pochi'. ...

Salone Nautico : così Genova prova a ripartire dal mare : Attesi quasi mille espositori: "nessuna rinuncia dopo il 14 agosto". La città cerca di riguadagnare turisti a un mese dal crollo del Morandi

Emergenza per decreto : così il governo prova ad uscire dall'impasse su Genova : Non c'è solo il decreto Milleproroghe approvato in prima lettura alla Camera: tra le novità in arrivo anche le riforme del...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Ponte Morandi Genova : e-mail dopo il crollo/ Ultime notizie - così i super-consulenti hanno cambiato versione : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto

Così sarà il nuovo ponte di Genova| : Al summit il governatore Toti, l’architetto, l’ad di Autostrade Castellucci, l’ad di Fincantieri Bono e il sindaco. Un concorso per i quartieri sotto al Morandi

Ponte Morandi a Genova : i ritardi della burocrazia mentre già era a rischio | Così è caduto : simulazione : Dal 1981 — quando arrivò l’sos inascoltato dell’ingegner Morandi — al 2015, con le pastoie del ministero. Così si è arrivati alla tragedia del 14 agosto con 43 morti, famiglie con bambini, turisti, camionisti

Genova - ecco il ponte di Renzo Piano - Toti : 'Così si onorano le vittime' - Foto Tgcom24 : ecco il ponte di Renzo Piano a Genova, che andrà a sostituire il Morandi crollato sul Polcevera alla vigilia di Ferragosto. Plastico e progetto sono stati Fotografati e postati sulla pagina Facebook ...

Genova - non ti abbiamo mai amata così : Genova, non ti abbiamo mai amato come stasera. Che ti vediamo livida di caldo, gialla nelle luci dei lampioni delle periferie. Ferita nei tuoi ponti, nell’orgoglio di sentirsi debole agli occhi del mondo. Genova che abbiamo reso città del dolore, dei fiumi che impazziscono, delle torri e dei ponti che crollano. Genova dove si può soltanto piangere. Non ti abbiamo mai amata tanto. Proprio di quell’amore che vuole abbracciare, baciare; ...

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...