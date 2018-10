Generazione Giovani | diretta prima puntata

blogo

: Zero assoluto su scuola, ricerca, innovazione, libertà civili, natalità, occupazione femminile, ridistribuzione fis… - Linkiesta : Zero assoluto su scuola, ricerca, innovazione, libertà civili, natalità, occupazione femminile, ridistribuzione fis… - AntonioDelSur1 : RT @AlbertoBagnai: Questo è il peggior lascito del PD. Ereditiamo dal loro disastro culturale una generazione di giovani nati vecchi. La “b… - MrCorwin : RT @AlbertoBagnai: Questo è il peggior lascito del PD. Ereditiamo dal loro disastro culturale una generazione di giovani nati vecchi. La “b… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Saranno ii protagonisti della nuova trasmissione di Rai2,, condotta da Milo Infante in onda da oggi su Rai 2 ogni domenica dalle 10. Venti ragazzi fra i 16 e i 22 anni dibatteranno sui temi più delicati e gli argomenti che maggiormente li interessano in questa fase di evoluzione.L'obiettivo è di far emergere uno spaccato della realtàle che allo stato attuale non sempre viene correttamente rappresentato se non tramite una lettura ideologica derivata da luoghi comuni e mode passeggere. Punto di partenza saranno i fatti di cronaca o le esperienze vissute inpersona, narrate dai diretti interessati, commentati dai ragazzi e, all ’occorrenza, spiegate ai telespettatori dagli esperti scientifici.pubblicato su TVBlog.it 21 ottobre 2018 09:01.