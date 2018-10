Generale | il somaro triste non deve finire nel piatto

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018) Qualcuno vorrebbe trasformarein uno stracotto. Lo hanno chiamato, ma di possente e autoritario ha solo il raglio.è un asinello di tre anni che vive a Torrebelvicino, provincia di Vicenza, terra molto pericolosa per i somari, perché siamo in una regione (Veneto) dove i piatti a base di asino rappresentano una tradizione gastronomica consolidata. Lui ha un'unica colpa, quella di ragliare un po' troppo e soprattutto, a dispetto delle sue dimensione, di farlo in modo stentoreo. Eha un vicino di casa molto sensibile che chiama le forze dell'ordine e ne chiede lo sfratto.ha dalla sua parte un'amica, Caterina Maria Saccardo che, un giorno, posta su Facebook un annuncio: "Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo. Come tutti i ciuchi sono proprio simpatico e buffo, ai bambini piacciono tanto le mie orecchione... Lo ammetto, quando sono ...