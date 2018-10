Gboard Beta si aggiorna e implementa la tastiera mobile

Gboard 7.6 beta testa la tastiera galleggiante - ma non per tutti : La versione 7,6 beta di Gboard introduce la possibilità di avere la tastiera galleggiante sullo schermo, ma la funzione sembra in test limitato. L'articolo Gboard 7.6 beta testa la tastiera galleggiante, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.