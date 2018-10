Gaza | non solo Hamas C' è anche il Pij | alleato dell' Iran

"Trump non pensi di separare Gaza e Cisgiordania". Intervista al primo ministro palestinese Rami Hamdallah : È la prima risposta ufficiale della dirigenza palestinese al "piano del secolo" di Donald Trump: quello della pace fra Israele e i Palestinesi. La risposta viene, in questa Intervista in esclusiva concessa ad HuffPost, è del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, Rami Hamdallah. "Nessun leader politico, anche quello più disponibile al compromesso – dice il premier palestinese, sfuggito il 13 marzo ...