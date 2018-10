Furto Apple ID in Cina | ai consumatori le scuse di Apple non bastano | anche se hanno

Apple si scusa per il Furto Apple ID in Cina ma la colpa è degli utenti - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo, vale a dire la necessità di utilizzare l' autenticazione a due ...

Furto in negozio Apple : accusate 17 persone in California : L’ufficio del Procuratore Generale della California ha accusato diciassette persone per aver commesso una serie di rapine in diversi negozi Apple. I furti avrebbero causato danni e perdite per oltre 1 milione di dollari. Modus leggi di più...