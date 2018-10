Frosinone-Empoli 3-3 | le pagelle di CalcioWeb ...

Frosinone ed Empoli regalano gol e spettacolo : lo scontro salvezza finisce 3-3 [FOTO] : 1/26 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Calcio - Frosinone-Empoli 3-3 : 14.29 Allo'Stirpe'Frosinone-Empoli in parità Squadre a caccia di punti e un certo nervosismo in campo. Infatti all'8'Silvestre devia nella propria porta un cross di Zampano:è vantaggio ciociaro. L'Empoli non demorde e al 32' Antonelli serve a Zajc l'assist per il pareggio. Inizio ripresa scoppiettante; al 48' gol di Silvestre,al 54' Ciano atterrato in area e rigore segnato da Ciofani:è 2-2. Al 63' è ancora Ciofani a portare avanti i ...

Frosinone-Empoli - le formazioni ufficiali : Le formazioni ufficiali di Frosinone-Empoli, vera e propria sfida salvezza della nona giornata di Serie A. Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Campbell, Ciofani. Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumin. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

