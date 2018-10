Forza Italia | Berlusconi | ' Al Governo abbiamo degli incapaci | se ne devono tornare a casa'

Antonio D’Alì - il testimone : “Gli uomini di Messina Denaro erano alla festa per l’elezione del senatore di Forza Italia” : Il cerchio magico del latitante Matteo Messina Denaro “si recò alla festa di Antonio D’Alì” dopo la sua prima elezione al Senato nel marzo 1994. “C’erano Filippo Guttadauro, Giuseppe Grigoli, i fratelli Filardo (cugini di Matteo), Vito e Vincenzo Panicola e Saro Allegra”. A dirlo è Giovanni Ingrasciotta uno dei testimoni che la procura generale di Palermo ha chiesto di ascoltare nel processo in cui l’ex sottosegretario all’Interno di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai raggi X : dalle magie di Egonu alla Forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...

Non svegliateci - è tutto vero. Italia in Finale ai Mondiali : la Forza dell’incoscienza - la grinta della gioventù - il coraggio di crederci : Se è un sogno non svegliateci. Aspettavamo questo momento da 16 anni, dall’urlo di Berlino, dal boato contro gli USA, dalla schiacciata vincente di Elisa Togut che ci consegnò l’unico titolo iridato della nostra storia. Attendevamo una Finale dei Mondiali dallo show in terra tedesca nell’ormai lontano 2002, nel frattempo abbiamo buttato giù i rospi amari di due eliminazioni in semiFinale e di scivoloni alle Olimpiadi contro ...

Tommaso Calderone - deputato di Forza Italia a Palermo - : 'A seguito dell'accordo tra l'Anci e il Governo nazionale - saranno sbloccati e ... : Conclude l'onorevole : 'sono certo, che le attività imprenditoriali che nasceranno, faranno da volano per l'economia isolana, creando nuova occupazione e migliorando la qualità dei residenti. Faccio ...

Rivoluzione in Forza Italia - il nuovo coordinatore è Mauro D'Attis. Vitali : "Se ne assumeranno la responsabilità" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Leader Ue cercano di rafForzare eurozona mentre Italia mette in discussione regole : I Leader dell'Unione europea sono oggi a confronto su come rendere la zona euro più resiliente alle crisi, un tema tornato a emergere con urgenza dopo la sfida lanciata dall'Italia, terza economia dell'area, sulle regole di bilancio Ue alla base della moneta unica. I Leader dei Paesi Ue " Regno Unito escluso " dovrebbero fare il punto sul processo di completamento dell'unione bancaria ...

[L'inchiesta] "Il senatore e sottosegretario di Forza Italia D'Alí era a disposizione di Matteo Messina Denaro" : Il gruppo di investigatori che sta lavorando alla cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo latitante del gruppo dirigente dei "Corleonesi" che pianificò ed eseguì l'attacco stragista allo Stato, ...

Gelmini di Forza Italia prende in giro Di Maio e i 5 stelle : “Vivono nel perenne complotto” : Gelmini anche lei dice la sua sulla presunta manipolazione del testo della Manovra denunciata da Luigi Di Maio Luigi Di Maio pronto a far scattare la denuncia per una presunta manipolazione del testo della Manovra, per questo motivo gli esponenti dei partiti concorrenti, hanno detto la loro, quasi con toni di presa in giro. Da Renzi alla Gelmini arrivano critiche nei confronti del leader del Movimento 5 stelle, critiche a tratti trasformate in ...

Il leghista Bitonci alla Comi : «Vai a cucinare». Forza Italia insorge dopo la lite su La7 : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , della Lega, si è reso protagonista di un attacco poco simpatico ai danni di Lara Comi , eurodeputata di Forza Italia, durante un dibattito questa mattina su La7. Si parlava ...

Silvio Berlusconi - sondaggio Tecnè : sale Forza Italia - scendono Lega e M5S : Diluvio di sondaggi , in questi giorni di manovra, col governo che stringe i ranghi, lo spread che resta alto, la Borsa ballerina e, soprattutto, l'Europa che promette tuoni e fulmini in risposta al ...

Bitonci (Lega) a Comi : “Puoi chiedere a La7 la conduzione di un programma di cucina”. Sdegno in Forza Italia : Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara Comi, e il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega), sulle opere pubbliche e sulla Tap. “La fate o non la fate?”, incalza insistentemente Comi. “Le domande le fa il conduttore”, risponde reiteratamente il deputato leghista. Poi aggiunge: “Tu sei qui per dare delle risposte, ma non le puoi dare perché ormai non governate più ...

La crescita di Forza Italia Centrodestra al 45 - 2% : L a conferma che il Centrodestra unito vincerebbe le elezioni se si votasse ora, arriva dall'ultimo sondaggio di Tecnè, che valuta la coalizione complessivamente al 45,2%. Con la Lega al 30,4%, in ...

Chiara Ferragni - Forza Italia si spacca persino sull'Ambrogino d'oro alla blogger : Continua Comazzi: 'L' imprenditrice ha contribuito a incrementare la fama della nostra città, in particolare per il settore della moda e dell' economia'. Non è dello stesso avviso però l' azzurro ...

La Lega sbanda sull'aeroporto di Firenze - dice Forza Italia : Roma . La Lega appare compatta dietro Matteo Salvini " la cui comunicazione è fortemente sorvegliata da osannati spin doctor e spigolose portavoce " eppure nell'ex partito secessionista si nascondono ...