Forte vento a Milano e provincia | cadono alberi | baracche scoperchiate

Temporali - vento Forte e brusco calo termico : allerta meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento valido tutta la giornata di lunedì 22 ottobre sulla Toscana centrale. Sono previste forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite dal vasto campo di alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche a gran parte dell'Europa settentrionale.

La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: "La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all'attività temporalesca organizzata,"

La Protezione civile del Molise ha diramato un'Allerta Meteo codice "giallo" per criticità idrogeologica che interesserà l'intera regione da questa mattina e per le successive 12-18 ore. Sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi moderati sul settore centro orientale. Previsto anche un rinforzo del vento dai quadranti orientali con mare da mosso a molto mosso.

Maltempo in Calabria, in particolare sul versante jonico. A causa delle forti raffiche di vento, a Rocca di Neto, nel crotonese, è stato scoperchiato il tetto della chiesa della Madonna di Setteporte. Detriti e calcinacci sono finiti all'interno dell'edificio dove sono intervenuti vigili del fuoco e volontari che hanno recuperato le statue e la tela del quadro della Madonna. Il Maltempo ha interessato anche Corazzo, frazione di

Il vento cancella l'ultima gara del Grand Prix a Klingenthal, titoli a Klimov e Takanashi Le infelici condizioni del meteo (vento instabile) hanno costretto gli organizzatori della tappa del Grand Prix maschile e femminile di Klingenthal (Ger) a cancellare le due gare in programma sul trampolino HS140. Al via erano presenti anche gli italiani Alex Insam (elimnato comunque nelle qualificazioni maschili) e Lara Malsiner. Il circuito si

Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un'Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita' sulla parte orientale e meridionale dell'Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita' per rischio idrogeologico (codice rosso)

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. "Si prevede – si legge nell'avviso – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte

Forti raffiche di Vento sull'isola d'Elba: questa mattina un albero è caduto vicino a un giardino pubblico di Portoferraio (Livorno), senza causare ulteriori danni. Sul posto, in via Cairoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, che hanno provveduto a liberare la carreggiata e alla messa in sicurezza dell'area.

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un'Allerta Meteo di livello 1 per parti dell'Italia, della Croazia meridionale, della Bosnia Erzegovina, del Montenegro, dell'Albania, della Grecia, dell'Algeria settentrionale e della Tunisia principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. L'Allerta è valida fino alle 8 (ora

Vento forte nel Genovese nella notte: intenso lavoro nelle scorse ore per i vigili del fuoco. A causa dei danni provocati dalle forti raffiche sono stati effettuati nella notte un centinaio di interventi da Arenzano a Bogliasco. Quattro squadre della sede centrale e tutti i distaccamenti cittadini hanno lavorato per ripristinare la sicurezza.

Allerta meteo per Forte vento di maestrale : raffiche fino ai 100km : forte vento di maestrale, anche fino a 100 km orari e mareggiate. Questo il bollettino meteo per le prossime 24more, associato ad un abbassamento delle temperature e a possibili piogge. Allerta meteo ...

Triathlon - Challenge Sardinia : Moby e Tirrenia partner dell'evento al Forte Village Resort : Moby e Tirrenia sono partner del Challenge Sardinia: l'evento è in programma il 27-28 ottobre al Forte Village Resort Un percorso incantevole e impegnativo, tra due ali di folla, per un'esperienza che ...

