Formula 1 | Hamilton in pole anche in Usa | battuti Vettel e Raikkonen

Formula 1 - GP di Austin : pole Hamilton - Vettel 2° ma parte 5° dopo la penalità : Di seguito tempi e cronaca 03:10 21 ott Austin, una pole decisa dai millesimi: gli highlights 00:32 21 ott IL MEGLIO DEL SABATO - Vettel: "TORNATI IN FORMA" - GRIGLIA DI parteNZA - VIDEO: HIGHLIGHTS ...

Formula 1 - GP Austin. Hamilton dopo la pole : 'Potevo fare di meglio - eravamo molto vicini' : "Era importante questa pole. Siamo stati molto vicini, ma non sapevo quanto lo saremmo stati prima delle qualifiche. Ma alla fine lo eravamo molto all'ultimo tentativo, eravamo al limite e serviva un ...

Formula 1 Austin - la griglia di partenza : Hamilton in pole : Formula 1 Austin – Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di Austin di Formula 1, Hamilton si conferma in pole. Il pilota della Mercedes beffa per pochissimi millesimi le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, costrette ad accontentarsi del secondo e del terzo posto rispettivamente a 61 e 70 millesimi. Il tedesco però partirà solo quinto, per via della penalizzazione subita nelle FP1 per non aver rallentato in regime di ...

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche live : Hamilton si prende la pole position - Vettel... (Gp Usa 2018) : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:59:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 qualifiche live : Vettel più veloce di Hamilton con la stessa gomma (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:36:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 live : Vettel - Raikkonen e Hamilton racchiusi in 73 millesimi (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Formula 1 - GP Austin 2018. Hamilton fa il vuoto nel venerdì degli Stati Uniti : Hamilton fa il vuoto nelle prove libere 1 Nella prima sessione di libere la Mercedes è stata la più veloce con Hamilton che è riuscito ad infliggere distacchi pesanti a tutti i competitors compreso il ...

Formula 1 - GP Austin 2018 : prove libere a Hamilton - Vettel penalizzato di tre posizioni in griglia : Di seguito cronaca e tempi delle FP2 20:37 19 ott FP2, CLASSIFICA LIVE : HAM, GAS, VER, ALO, HUL Continua a leggere 22:39 19 ott # Driver Time 1 Hamilton 1:48.716 2 GASLY 1:49.728 3 VERSTAPPEN 1:49.

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : anche le FP2 nel segno di Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:23:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : Hamilton il più veloce nelle FP1! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:52:00 GMT)

Formula 1 - GP Austin 2018 : la diretta delle prove libere : FP1 a Hamilton - Vettel 5° : Di seguito tempi e cronaca delle prime libere LIVE 18:31 19 ott # Driver Time 1 Hamilton 1:47.502 2 BOTTAS 1:48.806 3 VERSTAPPEN 1:48.847 4 RICCIARDO 1:49.326 5 Vettel 1:49.489 6 RAIKKONEN 1:49.928 ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : Hamilton! Il britannico è irraggiungibile? : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Formula 1 - GP Usa. Alonso : 'Hamilton talento - certi avrebbe vinto tanto. Non pressate a Schumi Jr'. E svela la sua top 5 : Lewis Hamilton ha mostrato subito il suo talento. Sapevamo che 5 o 6 titoli sarebbero stati possibili per lui, anche se il passaggio alla Mercedes non era sembrata all'inizio una gran mossa. Ha vinto ...

Formula 1 - Hamilton contro Schumacher : numeri a confronto : Michael Schumacher contro Lewis Hamilton , una sfida tra storie e momenti in gran parte diversi della Formula 1, ma soprattutto il confronto tra due autentici fuoriclasse . Se si considerano i Gran ...