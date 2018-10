Formula 1 | GP Austin Vettel | ' Peccato per la pole | ma siamo in forma' Raikkonen | ' Nulla

Formula 1 - GP Austin. Hamilton dopo la pole : 'Potevo fare di meglio - eravamo molto vicini' : "Era importante questa pole. Siamo stati molto vicini, ma non sapevo quanto lo saremmo stati prima delle qualifiche. Ma alla fine lo eravamo molto all'ultimo tentativo, eravamo al limite e serviva un ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Austin : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran premio degli Stati Uniti, ad Austin, con il tempo di 1'32"237. Il pilota della Mercedes, che già in questa gara potrebbe mettere ...

Formula 1 Austin - la griglia di partenza : Hamilton in pole : Formula 1 Austin – Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di Austin di Formula 1, Hamilton si conferma in pole. Il pilota della Mercedes beffa per pochissimi millesimi le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, costrette ad accontentarsi del secondo e del terzo posto rispettivamente a 61 e 70 millesimi. Il tedesco però partirà solo quinto, per via della penalizzazione subita nelle FP1 per non aver rallentato in regime di ...

Formula 1 - nelle libere di Austin assegnata una penalità a Vettel che partirà indietro di tre posizioni : Ed a proposito della classifica piloti, Hamilton, alla fine del gran premio di Austin sarà campione del mondo se... - arriverà primo e Vettel si piazzerà in terza posizione; - arriverà secondo e ...

Formula 1 - GP Austin 2018 : la guida del pilota al circuito - segreti e insidie : Diciottesima prova del Mondiale , probabilmente decisiva per l'assegnazione del titolo 2018. Qui cerchiamo di scoprire i segreti e le insidie del circuito di Austin , ma soprattutto tutto quello che ...

Formula 1 - tutti gli errori della Ferrari nel Mondiale 2018 : dal Bahrain ad Austin : Una stagione cambiata radicalmente dal GP d'Italia : la Ferrari, che con Sebastian Vettel sembrava poter mettere le mani sul titolo, si è invece ritrovata dopo Monza con un gap dalla Mercedes sempre ...

Formula 1 - Gp Austin (Usa) 2018 : dove vedere la gara in diretta - orari Sky e Tv8 : Hamilton potrebbe festeggiare il titolo per la quinta volta in carriera (come due leggende, Schumacher e Fangio), ascendendo...

Formula 1 - GP Austin 2018. Hamilton fa il vuoto nel venerdì degli Stati Uniti : Hamilton fa il vuoto nelle prove libere 1 Nella prima sessione di libere la Mercedes è stata la più veloce con Hamilton che è riuscito ad infliggere distacchi pesanti a tutti i competitors compreso il ...

Formula 1 - GP Austin 2018. Ferrari porta un nuovo pacchetto aerodinamico : I tecnici di Maranello hanno lavorato nuovamente nella zona dei bargeboards e sul fondo come avevano fatto pre GP Silverstone con interventi correttivi sui componenti che erano stati portati in pista ...

Formula 1 - GP Austin. Arrivabene : 'Nessuna spaccatura in Ferrari. Cerchi Mercedes irregolari? No comment' : "E' normale che ogni GP fai un'analisi di quello che è successo per vedere quelli che sono i possibili errori e Cerchi di far meglio la gara dopo". Così Maurizio Arrivabene a Sky Sport F1 nel venerdì di libere ad Austin. Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: "spaccatura interna? A me tutta questa storia fa un po' ridere, perché è normale che quando stai guidando il ...