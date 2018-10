Formula 1 | GP Austin Raikkonen dopo la vittoria | ' Abbiamo vinto tutti insieme'

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Austin : Rivivi il GP di Austin 2018 su skysport.it Ma la proposta di Sky Sport online non termina con la bandiera a scacchi. Sul sito skysport.it infatti commenti, interviste, pagelle, analisi tecniche e ...

Formula Uno - Austin : Raikkonen vince e rovina la festa ad Hamilton : Dopo la seconda posizione conquistata ieri nelle qualifiche, grazie alla penalizzazione di Vettel, dietro al solito Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen è autore di una gara perfetta ad Austin e si prende meritatamente una vittoria importante per il morale nel gran premio degli Stati Uniti. Il 39enne finlandese si è messo alle spalle l'ottimo Max Verstappen, diciottesimo sulla griglia, e proprio Lewis Hamilton che si è preso il podio che però non gli ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Usa 2018 Austin : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Usa 2018 Austin: Mercedes e Hamilton in fuga, speranze al lumicino per Vettel e Ferrari (oggi)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : vincitore e podio (Gp Usa 2018 Austin) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Stati Uniti Usa 2018 Austin live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa texana (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Formula 1 - GP di Austin : pole Hamilton - Vettel 2° ma parte 5° dopo la penalità : Di seguito tempi e cronaca 03:10 21 ott Austin, una pole decisa dai millesimi: gli highlights 00:32 21 ott IL MEGLIO DEL SABATO - Vettel: "TORNATI IN FORMA" - GRIGLIA DI parteNZA - VIDEO: HIGHLIGHTS ...

Formula 1 - GP Austin. Hamilton dopo la pole : 'Potevo fare di meglio - eravamo molto vicini' : "Era importante questa pole. Siamo stati molto vicini, ma non sapevo quanto lo saremmo stati prima delle qualifiche. Ma alla fine lo eravamo molto all'ultimo tentativo, eravamo al limite e serviva un ...

Formula 1 - GP Austin. Vettel : 'Peccato per la pole - ma siamo in forma'. Raikkonen : 'Nulla da perdere' : "siamo arrivato piuttosto vicino, peccato aver mancato la pole position per così poco. Sei centesimi, si può sempre discutere dove potevamo recuperarli, ma sono contento del giro che ho fatto". Così ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Austin : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran premio degli Stati Uniti, ad Austin, con il tempo di 1'32"237. Il pilota della Mercedes, che già in questa gara potrebbe mettere ...

Formula 1 Austin - la griglia di partenza : Hamilton in pole : Formula 1 Austin – Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di Austin di Formula 1, Hamilton si conferma in pole. Il pilota della Mercedes beffa per pochissimi millesimi le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, costrette ad accontentarsi del secondo e del terzo posto rispettivamente a 61 e 70 millesimi. Il tedesco però partirà solo quinto, per via della penalizzazione subita nelle FP1 per non aver rallentato in regime di ...

Formula 1 - nelle libere di Austin assegnata una penalità a Vettel che partirà indietro di tre posizioni : Ed a proposito della classifica piloti, Hamilton, alla fine del gran premio di Austin sarà campione del mondo se... - arriverà primo e Vettel si piazzerà in terza posizione; - arriverà secondo e ...

Formula 1 - GP Austin 2018 : la guida del pilota al circuito - segreti e insidie : Diciottesima prova del Mondiale , probabilmente decisiva per l'assegnazione del titolo 2018. Qui cerchiamo di scoprire i segreti e le insidie del circuito di Austin , ma soprattutto tutto quello che ...