: Foggia, 18enne soccorso da agenti: “Mi ha pestato un buttafuori”. È grave - Cascavel47 : Foggia, 18enne soccorso da agenti: “Mi ha pestato un buttafuori”. È grave - Wradioitaliane : Foggia, pestato da buttafuori della discoteca: grave un 18enne - Poetyca : RT @ultimenotizie: Un ragazzo è stato trovato ferito gravemente questa notte dai poliziotti di una volante in una piazza di #Foggia: il 18e… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Un ragazzo è stato trovato feritomente ieri notte dai poliziotti di una Volante in una piazza di: ilha detto di essere stato poco primadal buttafuori di una discoteca, alla periferia della città. La vittima è un ragazzo di Lucera ora ricoverato in prognosi riservata negli Ospedali Riuniti. Ilverso le due del mattino, in piazza Cavour, zona centralissima della città, ha chiesto aiuto ad una volante della polizia. Era solo e molto agitato. Quando è statodagliaveva il volto gonfio e non riusciva a stare in piedi per il dolore. È stato quindi trasportato in codice rosso in ospedale. Del caso se ne stanno occupando glidella Squadra mobile che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto gli inquirenti hanno ascoltato sia il titolare della discoteca sia alcuni addetti alla sicurezza i quali hanno negato che ...