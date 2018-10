Florida | 71enne nel braccio della morte | vuole diventare italiano per evitare l' esecuzione

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Henry Sireci ha 71 anni ed è stato condannato alla pena capitale per l'omicidio di un venditore di automobili usate. L'uomo si trova nelinin attesa dell'addirittura da 42 anni, per i giudici è colpevole dell'omicidio di Howard Poteet, ucciso nel 1976 con ben 55 pugnalate. Lui comunque si è sempre dichiarato innocente. Attualmente i legali del condannato come ultima speranza di salvezza hanno avviato la procedura per fargli avere la cittadinanza italiana, un elemento che potrebbe evitargli l'. I nonni paterni dell'aziano detenuto sarebbero originari di Caccamo, in provincia di Palermo. Dopo la nascita del padre di Henry, il nonno divenne cittadino americano. Sulla vicenda in questione il comune interessato è disposto a riconoscere Sireci come concittadino ed è pronto a fare pressioni sulla Farnesina considerato che proprio in questi ...