Cagliari - Maran : “Fiorentina forte e temibile” : Cagliari a Firenze senza Srna. Per il tecnico Maran un’assenza pesante. Nella lista dei convocati mancano pure Farias, Lykogiannis e Klavan. “Srna si è allenato – ha detto il tecnico- ma sente ancora fastidio, sarebbe pericoloso esporlo al pericolo di un altro contatto. Farias ha ancora problemi al polpaccio”. Una partita particolare, ancora una volta legata al ricordo di Davide Astori, difensore del Cagliari, della ...

Primavera - l'Atalanta vince ancora : 2-0 a Cagliari. La Fiorentina batte I'Inter 2-1 : Cinque su cinque. l'Atalanta risponde al successo della Juventus sul Chievo, batte 2-0 in trasferta il Cagliari e resta da sola in testa al campionato Primavera 1. La squadra di Massimo Brambilla è l'...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “determinati a vincere” : ”Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui lui ha militato per tanto tempo. Quindi mi aspetto dalla Fiorentina che sia determinata a vincere dall’inizio alla fine”. Così Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Cagliari in una partita che sarà più che mai nel nome di Astori. Tante le ...

Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari - 9a giornata di Serie A - 21-10-2018 : Le Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari, 9a giornata di Serie A, 21 ottobre 2018Sappiamo già che non sarà una partita come le altre. E stavolta non c’entra la pausa per le nazionali, ma il legame che unisce i due club ad Astori. Non possiamo però far passare in secondo piano l’importanza che il match inizia ad assumere per i contorni della classifica, con la Fiorentina al 7° posto (13 punti) ed il Cagliari che dopo aver affossato il ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “E’ la gara di Davide Astori” : “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”, lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione fiorentina del quotidiano “La Repubblica”. VOGLIAMO ANDARE IN COPPA Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe […] L'articolo ...

Fiorentina-Cagliari - l’Astori day : la famiglia in tribuna - tifosi e calciatori preparano una giornata speciale : Fiorentina-Cagliari nel segno di Davide Astori, la famiglia dell’ex calciatore viola sarà presente al Franchi Fiorentina-Cagliari sarà l’Astori day. Al Franchi scenderanno infatti in campo nel weekend le due squadre più importanti della carriera del povero Davide, deceduto durante quel maledetto ritiro in quel di Udine. Fiorentina e Cagliari intendono onorare la memoria di Astori, alla presenza della famiglia che sarà al ...

Serie A Fiorentina - contro il Cagliari nel ricordo di Astori : FIRENZE - L'ultima volta che Fiorentina e Cagliari si sono incrociate al Franchi, in maggio, per l'appunto il 13, le maglie numero 13, scesero in campo sulle spalle dei bambini e dentro due grandi ...

Serie A Fiorentina - ballottaggio Gerson-Edimilson per il Cagliari : FIRENZE - Gruppo viola in pratica al completo per il rientro dei calciatori impegnati con le Nazionali; da segnalare la parentesi sfortunata di Christian Noorgard : convocato per sostituire un ...

Fiorentina-Cagliari streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Fiorentina-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Fiorentina-Cagliari, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Fiorentina-Cagliari in una gara molto importante. La partita sarà ...

5^ giornata - Parma-Cagliari - Fiorentina-Spal e Samp-Inter : le probabili formazioni - Icardi sfida il passato : Parma-Cagliari- Dopo l’anticipo di ieri sera tra Sassuolo ed Empoli terminato 3-1 in favore dei neroverdi, oggi spazio ad altri tre match. Si partirà alle ore 15:00 con Parma-Cagliari. Alle 18:00 Fiorentina-Spal, mentre alle 20:30 la Sampdoria ospita l’Inter. Nerazzurri chiamati alla prova del nove dopo il brutto passo falso casalingo contro il Parma. Icardi […] L'articolo 5^ giornata, Parma-Cagliari, Fiorentina-Spal e ...

La Fiorentina alle spalle della Juve. Il Parma non si ferma : il Cagliari si arrende al 'missile' Gervinho : Dopo avere superato l'Inter a San Siro, il Parma conquista il secondo successo stagionale fermando il Cagliari al Tardini: 2-0 il risultato finale con reti, tutte da rivedere per la loro bellezza, di ...

