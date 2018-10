FIORENTINA-CAGLIARI 2018 | Diretta Streaming | Dove Vederla | Formazioni

FIORENTINA-Cagliari 1-1 : gol di Veretout - su rigore - e Pavoletti : Termina in parità la sfida nel ricordo di Davide Astori. Al Franchi tra Fiorentina e Cagliari finisce 1-1 una partita avara di emozioni nei primi 45', l'unica è appunto il ricordo per Astori al 13' ...

FIORENTINA-Cagliari 1-1 - gli highlights - il video e i gol della partita. Riviviamo le immagini del match dell’Artemio Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : FIORENTINA-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

FIORENTINA-Cagliari è la partita di Davide Astori : al 13' le tifoserie si uniscono nei cori per il difensore : Fiorentina-Cagliari può essere considerata la partita di Davide Astori. Le due squadre, adesso in campo al “Franchi” di Firenze, sono quelle in cui il calciatore scomparso nel marzo scorso ha lasciato maggiormente il suo segno al punto da ritirare la maglia numero 13. Tredici come il suo numero di maglia ma anche come il minuto in cui l’intero stadio si ha iniziato ad applaudire e ad intonare cori per omaggiare il ...

FIORENTINA-Cagliari - le formazioni ufficiali : Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Cagliari, partita molto importante per la classifica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, si preannuncia un match spettacolare. Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; ...

FIORENTINA-Cagliari LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Fiorentina , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli Cagliari , 4-3-1-2, : Cragno; ...

FIORENTINA-Cagliari - il doppio ex Oliveira : 'Spero in un pari' : Oggi pomeriggio si gioca Fiorentina-Cagliari, 'Potrebbero esserci tanti gol, spero in un pari',, una sfida speciale per Lulù Oliveira, 288 presenze e 74 gol in Serie A e 8 stagioni con i due club,. ...