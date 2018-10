Fine riprese de La Porta Rossa 2 | l’annuncio di Lino Guanciale | “Non si parla ancora di

optimaitalia

(Di domenica 21 ottobre 2018) Lede La2 si sono concluse. Nelle ultime ore,ha invaso i social per annunciare la chiusura del set del secondo capitolo della fiction di Rai2. Insieme a lui, anche gli altri protagonisti tra cui Gabriella Pession, Valentina Romano e Andrea Bosca hanno salutato la città triestina che per sei mesi é stata la loro casa. La suggestiva location ha fatto da sfondo alle storie di Leonardo Cagliostro anche nella prima stagione della serie.sconosciuta la data di messa in onda, ma secondo alcune fonti, La2 dovrebbe debuttare in primavera di nuovo su Rai2. Persarà ladi un'era, dato che l'attore ha dato il suo addio alla televisione. Come annunciato dallo stesso interprete in alcune interviste,é intenzionato a prendersi una lunga pausa dalle fiction per dedicarsi al suo primo amore: il teatro. Con queste ...