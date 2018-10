' Finanziamenti pubblici indebiti' | sotto sequestro una scuola materna

Di Maio contro i Finanziamenti pubblici all’editoria/ 10mila posti di lavoro a rischio : colpite le cooperative : Il viceministro Di Maio sta per varare il taglio dei fondi all'editoria, iniziativa che colpirà solo i piccoli gruppi editoriali e provocherà la perdita di 10mila posti di lavoro(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:37:00 GMT)

Finanziamenti alla politica - la riforma : “Pubblici i nomi di chi dona più di 500 euro. Fondazioni equiparate ai partiti” : Niente privacy per chi finanzia i partiti politici con più di 500 euro. Neanche quando si tratta di soldi donati alle Fondazioni che poi li girano agli stessi partiti. Lo prevede il ddl Anticorruzione approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso e che inizierà ad essere discusso alla Camera il 4 ottobre. Atteso soprattutto per il daspo ai corrotti e l’utilizzo dell’agente sotto copertura per indagare sui reati di tipo ...

Stampa - dopo i Finanziamenti il M5S vuole influenzare la pubblicità : Il Movimento 5 Stelle torna ad attaccare la Stampa. C’è la solita abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, ormai riservato a poche categorie di quotidiani e periodici: si va da quelli editi da cooperative giornalistiche a quelli in cui la maggioranza è controllata da coop fino alle testate pubblicate da fondazioni o enti senza fini di lucro, minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e ipovedenti, associazioni dei consumatori e ...

M5s - toglieremo i Finanziamenti pubblici ai giornali : "Lo diciamo da sempre, è ora che l'informazione diventi di qualità, e che quindi i giornali vendano e sopravvivano per merito, non per i finanziamenti pubblici. Nella legge di bilancio toglieremo anche questi, ottenendo due risultati: più risorse per gli italiani, e meno informazione spazzatura". Lo annuncia la deputata M5s, Patrizia Terzoni. Una misura che riprende una battaglia portata avanti ...