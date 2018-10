FINANZA Il debito che continuiamo ad accumulare grazie a Ue e Bankitalia

Manovra - Tria : 'Nessuna FINANZA allegra - fondamentale ridurre il debito' : Il rialzo deficit non sfascia i conti' ha detto stamani il ministro dell'Economia - "Non mi pare si possa delineare, da questa Manovra , un governo dalla finanza allegra o che fa saltare i conti ...

FINANZA/ Debito - un boom pronto a farci pagare il conto : Non si arresta la crescita del Debito mondiale. E dopo le politiche espansionistiche delle Banche centrali le cose non si metteranno bene per i consumatori. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:07:00 GMT)SPILLO/ Savona ha un Piano A per restare nell'euro (e lo si sapeva da tempo), di M. TedescoSPILLO/ Cari cinesi, il rancore non paga: la crescita si fa con la spesa!, di M. Artibani