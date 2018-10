Figc | Gattuso chiaro | “pensino a fare le riforme”

calcioweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) "Serve stabilità, gente che non pensi alla poltrona ma a riforme importanti, che ci metta la faccia. La priorità è mettere a posto tutte le leghe,stadi come si deve e portarci la gente". E' il pensiero di Rinosul nuovo corso che si aprirà lunedì in Federcalcio. "Come siamo stati bravi e ci siamo impegnati perla candidatura Milano-Cortina per i Giochi invernali – ha detto l'allenatore del Milan -, dobbiamo essere bravi, con grandi professionisti per migliorare il nostro calcio".