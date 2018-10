Fifa 19 | Bolt dice no al Valletta Fc ma finisce su Fifa 19

Fifa 19 : Usain Bolt disponibile in un futuro aggiornamento? : Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri, dopo aver terminato la sua carriera nel mondo dell’atletica leggera ha deciso di inseguire il suo sogno, ossia quello di diventare, anche solo per una stagione, un calciatore professionista. Dopo qualche settimana di allenamento con il Borussia Dortmund, il giamaicano da oltre un mese è […] L'articolo Fifa 19: Usain Bolt disponibile in un futuro aggiornamento? proviene da I ...

Fifa 19 - Bolt sarà incluso nel prossimo aggiornamento : 'Sarà il giocatore più veloce' : Usain Bolt, dopo aver fatto incetta di medaglie e record nell'atletica, sta proseguendo la sua avventura nel mondo del calcio. Attualmente è impegnato con i Mariners, formazione australiana di A-League con la quale si allena da quest'estate e con la quale recentemente ha debuttato in amichevole, segnando ...