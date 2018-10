Fca verso la vendita di Magneti Marelli al fondo Kkr

Fca verso la vendita della Magneti Marelli al fondo Kkr : Fca ha raggiunto un accordo per vendere Magneti Marelli al fondo di private equity Kkr. L'indiscrezione viene riportata dall'agenzia Bloomberg secondo la quale un annuncio è in programma per lunedì e ...

Il settore automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -3 - 53% - . Scivola Fca : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...