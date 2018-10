F1 - Vettel | ' Il mio sogno? Vincere il titolo con la Ferrari'

Vettel : “Difenderò sempre il mio team” : Secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, a Singapore Sebastian Vettel avrebbe detto addio alle speranze iridate. Ma né il tedesco, né il boss Ferrari né il suo ex-capo in Red Bull concordano sul fatto che sia finita. Vettel è a 40 punti dal campione della Mercedes Lewis Hamilton, ma Maurizio Arrivabene ha detto […] L'articolo Vettel: “Difenderò sempre il mio team” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Diretta Formula 1 live/ Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore! Terzo posto per la Ferrari di Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Lo sfogo di Vettel : "Io il mio vero nemico". Leclerc : titolo nel 2019 : Se non altro, Sebastiano ha finalmente individuato il nemico. Per cui, a sette Gp dalla fine, c'è di nuovo una remota possibilità che il ferrarista raddrizzi il mondiale. Ci sono trenta punti da recuperare. Dura, non impossibile. Soprattutto adesso che ha scoperto contro chi combattere. E non sono Hamilton e la Mercesdes. "Lewis è l'uomo da battere però sono io il mio nemico. Solo pensando a noi e facendo tutto bene potremo portare a casa il ...

Gp Singapore - Vettel : 'Sono io il mio nemico' : Roma, 13 set., askanews, - 'Hamilton è l'uomo da battere, però sono io il mio nemico. Solo pensando a noi e facendo tutto bene potremo portare a casa il titolo'. Parola di Sebastian Vettel alla ...

Vettel “Corro anche contro il mio compagno”/ Ultime notizie - domani il futuro : Raikkonen addio? : Vettel “Corro anche contro il mio compagno”. Ultime notizie, domani si decide il futuro in Ferrari: Raikkonen addio? Si va verso la sostituzione con Leclerc di Sauber Alfa Romeo(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:12:00 GMT)

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

Gran Premio di Monza - Vettel sbaglia e spiana la strada ad Hamilton : Dopo questa Monza, all'autodromo più famoso d'Italia e del mondo insieme a Indianapolis, è chiaro che Vettel non dormirà più sonni tranquilli prima dei prossimi sette Gran premi. Qualcuno inizia a pensare che stia sprecando troppe occasioni considerando

Monza : Vettel - mio giro non perfetto : ANSA, - ROMA, 1 SET - ''Questa nostra gente è molto contenta e noi abbiamo fatto un buon risultato per il team''. Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel non è del tutto soddisfatto della sua ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel : Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d’Italia tornerà quindi ad essere occupata The post Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel appeared first on Il Post.

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 : È arrivato davanti a Lewis Hamilton, dopo averlo sorpassato nel primo giro The post Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 appeared first on Il Post.