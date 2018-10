F1 | Vettel frena gli entusiasmi | “siamo migliorati | ma non è che oggi abbiamo stracciato

sportfair

: @quaranta_vito Non è quello successivo il punto che la FIA ha fatto notare, è questo il problema. E' quello immedia… - FrederickSeb : @quaranta_vito Non è quello successivo il punto che la FIA ha fatto notare, è questo il problema. E' quello immedia… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il pilota tedesco non è convinto che la sua Ferrari possa lottare per la vittoria, vista la competitività della Mercedes La voglia è quella di vincere, la delusione invece è quella di chi avrebbe potuto guadagnare una posizione in più con un pizzico di fortuna. Sebastiansi prende il secondo posto in queste qualifiche di Austin, consapevole però che scatterà dalla quinta posizione per via della penalità ricevuta dopo le FP1. PHOTO4/LaPresse Una sanzione che lo allontana da una possibile vittoria, che il tedesco proverà comunque a prendersi: “sicuramente è un distacco ridotto, sono contento del giro che ho fatto ed è positivo vedere la nostra competitivitàdopo le deludenti prestazioni delle scorse occasioni. Chiaramente, quando sei così vicino vuoi stare davanti, e il non esserlo crea un pizzico di delusione. Credo che sia stata una sorpresa positiva essere più ...