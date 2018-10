F1 – Raikkonen trionfa in Texas | Iceman si scioglie nel team radio post vittoria VIDEO

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) Kimia sorpresa vince il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: ildidopo la gara delA guastare la festa a Lewis Hamilton ci pensa Kimi, che dopo 4 anni torna a vincere una gara di Formula Uno. Ina 39 anni vince il Gp degli Stati Uniti dopo una partenza perfetta ed una gara altrettanto impeccabile. Dietro di lui si piazza Max Verstappen, autore di una prestazione magnifica, che gli ha fatto fare un balzo in avanti di ben 16 posizioni dal via. Solo terzo Lewis Hamilton, beffato in partenza da. Il britannico della Mercedes è costretto a rimandare la festa per il titolo iridato, che potrebbe comunque conquistare in Messico. Dopo ladi Kimi, neldel finlandese si è uditoesplodere (come non è sua consuetudine fare) in una frase entusiastica. Maurizio ...