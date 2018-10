F1 | la Ferrari ‘zittisce’ la Mercedes | sui social spunta un tweet sferzante dopo la

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una faccina per zittire lae tutte le malelingue: ildellala vittoria di Raikkonen ad Austin e la festa rimandata di Hamilton Grandi sorrisi in casail Gp degli Stati Uniti: se da una parte il team di Maranello ha sudato freddol’errore di Vettel alla partenza, dall’altra festeggia una specialissima vittoria di Kimi Raikkonen. Il finlandese dellaha trionfato ad Austin,ben 5 anni dalla sua ultima vittoria e, grazie al secondo posto di Verstappen, ha rimandato la festa di Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match point. Vettel, col suo quarto posto finale, ha messo una pezza all’errore iniziale, assicurandosi così almeno un’altra chance per riscattarsi, in Texas. Euforica e soddisfatta, laha twittato un messaggio che zittisce lae tutte le ...