F1 | GP Usa 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv

F1 Usa 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport F1 HD e TV8 : È di Lewis Hamilton la pole positione del Gran premio degli Stati Uniti (Diretta tv, Sky Sport F1 HD e TV8): il britannico della Mercedes partira' in prima fila assieme a Sebastian Vettel, alle loro spalle Kimi Raikkonen - con l'altra 'rossa' di Maranello - e Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Okon. Problemi per Verstappen, che ha rotto la sospensione posteriore destra passando sopra un dosso artificiale in uscita da una curva: per lui ...

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : GP STATI UNITI 2018: Griglia DI partenza E RISULTATI qualifiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CARLOS SAINZ (RENAULT) 12 KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) 13 PIERRE GASLY (TORO ROSSO)* 14 BRENDON HARTLEY (TORO ROSSO)* 15 MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 16 FERNANDO ALONSO (McLAREN) 17 SERGEY SIROTKIN (WILLIAMS) 18 LANCE STROLL (WILLIAMS) 19 MARCUS ERICSSON (ALFA ROMEO SAUBER) 20 STOFFEL VANDOORNE (McLAREN) *subiranno una penalizzazione in Griglia per ...

F1 - GP Usa 2018 : la cronaca delle qualifiche in diretta : Il Circuit of the Americas di Austin è una delle piste preferite da Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes ha colto quattro vittorie consecutive in America. Naturale, dunque, che l'indiziato numero ...

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : qualifiche. Hamilton il favorito per la pole. Vettel dovrà scontare la penalità : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato. Nel corso delle libere però la ...

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Ultimi test per la Ferrari verso le qualifiche : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sarà ancora la pioggia a farla da padrona ad Austin? La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti. Tutti, tranne Lewis Hamilton che, in entrambe le sessioni, è sceso in pista, compiuto qualche giro, e distanziato di oltre un secondo i più immediati ...

F1 - GP Usa 2018 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a quattro gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP degli Stati Uniti coi favori del pronostico. Il britannico, reduce da quattro successi consecutivi, è pronto per realizzare la sua cinquina su un tracciato che lo ha visto vittorioso in cinque occasioni. Ad Austin, infatti, il n.44 è sempre andato ...