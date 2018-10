F1 | GP Stati Uniti 2018 | Lewis Hamilton vuol chiudere i giochi iridati | la Ferrari

Hamilton in pole negli Stati Uniti : Mondiale quasi fatta : E’ quasi fatta per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes centra la pole nel GP degli Stati Uniti e mette

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole”. Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : parla Lewis Hamilton. Il britannico sarà in pole position : “Si poteva fare ancora meglio” : sarà ancora una volta il britannico Lewis Hamilton a partire al palo nel Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti il pilota della Mercedes ha bruciato le Ferrari di Vettel e Raikonen rispettivamente per sei e sette centesimi. Al suo fianco però domani partirà il finlandese, dato che il tedesco è stato penalizzato e retrocederà di tre posizioni in griglia. Ecco le prime parole a caldo di Hamilton, riprese da TV8: “Siamo Stati molto vicini ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton non sbaglia un colpo e centra la pole per un soffio sulle Ferrari di Vettel e Raikkonen : Non si ferma più! Lewis Hamilton (Mercedes) conquista la pole position anche del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno e si mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, quando potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato. L’inglese centra il nuovo record della pista con il tempo di 1:32.237 e precede di appena 61 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) che, come ben noto, domani retrocederà in griglia di ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : domani la gara. A che ora comincia e su che canale vederla in tv : domani sera, alle ore 20.10 italiane, prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesimo e quartultimo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula Uno. La corsa si disputerà ad Austin, in Texas, su un tracciato molto completo e ricco di sali-scendi progettato dal tedesco Tilke che ospita il GP USA dal 2012. La gara di quest’anno potrebbe assegnare il titolo iridato piloti al britannico Lewis ...

F1 GP Stati Uniti - Prove Libere 3 : Ferrari davanti alle Mercedes - Vettel detta il passo : Cronaca Pista asciutta e 20°C la temperatura dell'asfalto, quando parte il cronometro per gli ultimi 60 minuti a disposizione delle Libere 3. Dopo la prima giornata caratterizzata dalla pioggia e ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Ferrari in grande spolvero sull’asciutto. Vettel chiude in vetta davanti a Raikkonen - Hamilton 3° a meno di un decimo di ritardo : La prima sessione del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 disputata sull’asciutto si è chiusa con le due Ferrari in testa alla classifica davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche ha visto la riscossa di Sebastian Vettel dopo un venerdì molto complicato dal punto di vista delle prestazioni in pista e macchiato dalla penalizzazione di tre posizioni da scontare sulla ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8 : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sulla splendida pista di Austin, è tempo di tirare fuori i cronometri per vedere chi sarà in grado di centrare la pole position sul Circuit Of The Americas. La pioggia metterà il suo zampino sul circuito texano? Le previsioni del meteo anche per la giornata odierna non sono troppo incoraggianti, per cui non si potrà ...

