F 1 | Gp Usa a Raikkonen; Vettel rimonta e rinvia la festa di Hamilton<br >

agi

: #F1: in Usa vince #Raikkonen, #Hamilton 3/o rinvia la festa. #Verstappen 2/o, #Vettel 4/o dopo ennesimo errore e ri… - GiaPettinelli : #F1: in Usa vince #Raikkonen, #Hamilton 3/o rinvia la festa. #Verstappen 2/o, #Vettel 4/o dopo ennesimo errore e ri… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) La Ferrari di Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota finlandese è arrivato davanti a Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Grande rimonta di Sebastian Vettel, finito in fondo al gruppo per un testacoda e arrivato quarto: per Hamilton lamondiale è rimandata. La prossima settimana si replica al Gp del Messico.