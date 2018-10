F 1 | GP Stati Uniti - Raikkonen torna alla vittoria dopo 5 anni

Kimi Raikkonen - GP Stati Uniti 2018 : “E’ stato un grande weekend. Contento di essere tornato a vincere” : Non è mai stato troppo espansivo Kimi Raikkonen ma oggi la sua felicità è palpabile. Dopo 5 anni di astinenza, il finlandese è tornato al successo ad Austin (Stati Uniti), protagonista di una gara semplicemente perfetta (quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno), precedendo Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Una vittoria meritata per il nordico che oggi ha voluto dare una risposta a tutti sulla sua velocità che, ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per ...

Stati Uniti - Trump prepara la stretta sui transgender : pronto ad abolirli per legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Ricordate il 'ricco' Conca? Va a giocare negli Stati Uniti : Diventato nel 2011 uno dei giocatori più pagati del mondo quando lasciò il Fluminense e firmò un contratto di due anni e mezzo da 12 milioni di euro a stagione con il Guangzhou Evergrande, Dario Conca è pronto a ripartire dagli Stati Uniti. Dopo l'...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : sostituzione del cambio sulla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sarà 18° in griglia di partenza : Non un weekend, fino ad ora, da ricordare quello di Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese infatti nel corso delle qualifiche ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua Red Bull a causa di un passaggio azzardato su un dissuasore. Un problema che ha costretto il pilota orange a terminare anzitempo il time-attack, classificandosi in quindicesima ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stati Uniti 2018 : Hamilton in pole position. Toro Rosso fanalino di coda : Griglia di partenza Formula 1 Gp Stati Uniti 2018 Austin: Lewis Hamilton trova la pole position, prima fila completata da Raikkonen. Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Formula 1 : dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in streaming o in tv : Si correrà questa sera ad Austin e Lewis Hamilton potrà già vincere il Mondiale: si potrà vedere sia su Sky che in chiaro The post Formula 1: dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in streaming o in tv appeared first on Il Post.

Ministero degli Esteri russo : Stati Uniti intenzionati a perseguire un mondo unipolare con il ritiro dal trattato IRBM : Gli Stati Uniti stanno tentando in vano di perseguire un mondo unipolare, ma questo nel mondo di oggi ciò è irrealizzabile. Il commento ha sottolineato che il ritiro degli Stati Uniti dal trattato ...

Gli Stati Uniti usciranno da un importante trattato sul nucleare con la Russia : L'avevano firmato Reagan e Gorbaciov nel 1987, ma secondo Trump e la NATO la Russia lo sta violando da tempo The post Gli Stati Uniti usciranno da un importante trattato sul nucleare con la Russia appeared first on Il Post.