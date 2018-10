Erasmo Genzini ne L’Isola di Pietro 2 è Diego Marra | sospettato dell’omicidio di Giulia e

ilnotiziangolo

: @SaCe86 Erasmo Genzini, immaginati vederlo dal vivo che gira per l’isola?? - gesch96 : @SaCe86 Erasmo Genzini, immaginati vederlo dal vivo che gira per l’isola?? - Rikydesa : Ragazzi, c'è @neodie (aka Erasmo Genzini, classe 1991) su Sorrisi e Canzoni Qui stiamo scrivendo la storia della tv. -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il personaggio chiave del giallo sulla morte disarà proprione L’Isola di2 è chiamato a prestare il volto al misterioso giovane che non solo vedremo in fuga dal luogo del delitto proprio sotto gli occhi di Alessandro, ma sembra che sarà legato a doppio filo ache lo accoglierà in casa senza dare molte spiegazioni alla sua famiglia. Cosa è che li lega in questo modo? IL PERSONAGGIO DIè nato a Carloforte e non ha mai conosciuto i suoi genitori, morti in un incidente. Poco dopo la sua nascita, sua zia Luciana lo ha portato con sé a Napoli, dove hanno vissuto fino ai suoi 17 anni. Da sei mesi è tornato sul, dove vive da solo dopo la morte della zia. Non va a scuola e vive al limite della legalità, essendo implicato con il traffico di droga che passa per. Sarà il primodi ...