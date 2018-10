Eppure la manovra piace ancora

Manovra - Tinagli : “Di Maio chiarisca. Con taglio vitalizio Cirino Pomicino non paghi nEppure lo stipendio di Casalino” : Critiche durissime dell’economista Irene Tinagli, ex deputata di Scelta Civica e del Pd, sulla Manovra economica del governo Conte. Ospite di Omnibus (La7), Tinagli commenta: “A me una cosa che preoccupa molto è la crescita, per la quale sono necessari lavoro e imprese, ma in merito c’è pochissima traccia nella Manovra. Il 95% di tutto quello che si è sentito dire è composto da due grandi misure: il superamento della Riforma Fornero, che ...