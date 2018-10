Ennesimo incidente per un cavallo al Palio di Siena | “è una violenza retrograda che va

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Alstraordinario di, per il centenario della Prima guerra mondiale, unsi è ferito gravemente, fratturandosi la zampa anteriore. Bisogna dire basta allo svolgimento di manifestazioni che possono provocare danni e lesioni agli animali. Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all’immagine del Bel Paese”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, segretario di Alleanza Popolare Ecologista. “Dopo l’di ieri il minimo che si possa fare è abolire ildi. È una delle gare più pericolose in assoluto – spiega – Circa 50 cavalli sono morti dal 1970 a oggi. È davvero un’indecenza che si tolleri questa crudeltà in nome di una esibizione che si fonda sullo sfruttamento degli animali a fini commerciali. Nel 2015 la cavalla Periclea si infortunò in questa medesima competizione e fu abbattuta a soli sette anni. ...