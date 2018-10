Emre Can | esami per nodulo tiroideo

Emre Can si ferma per un nodulo alla tiroide : non disponibile per le prossime gare della Juventus : Con una nota di due righe diffusa nel pomeriggio di domenica, la Juventus ha comunicato l'indisponibilità di Emre Can fino a nuove indicazioni. Questo il testo della nota: "Il calciatore Emre Can ...

Juventus - niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - giochiamo a calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

